جودين: نعرف أن ميسي يصنع الفارق

مدريد، (إفي): قال لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الأوروجوائي دييجو جودين اليوم عقب خسارة فريقه من برشلونة بهدفين لواحد في الجولة الثالثة من الليجا على ملعب فيسينتي كالديرون إن "الهزيمة مؤلمة".

وصرح جودين ردا على سؤال اذا ما كان يشعر بالحزن لأن الخسارة أتت بعد نزول الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان بديلا اليوم، قائلا "الهزيمة دائما ما تكون مؤلمة، لا نلعب ضد لاعب بعينه، وإن كنا نعرف أن ميسي قادر على صناعة الفارق".

وأضاف اللاعب في تصريحات تليفزيونية "انتهت المباراة وهذه هي نتيجتها، الخصم تمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له ونحن لها".

وأكمل جودين "إنها مباراة كرة قدم وفي النهاية يجب المضي قدما".