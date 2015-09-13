أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يفسر سبب تذبذب الأداء أمام الملعب المالي

Google+ Print
الأهلي يفسر سبب تذبذب الأداء أمام الملعب المالي الأهلي يفسر سبب تذبذب الأداء أمام الملعب المالي

فسر علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي سبب تذبذب أداء فريقه أمام الملعب المالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الأهلي قد تغلب على الملعب المالي بهدف دون رد سجله عمرو جمال ليتصدر المارد الأحمر المجموعة الأولى بالكونفدرالية بفارق الأهداف عن النجم الساحلي.

وتحدث عبد الصادق عقب المباراة قائلا:"الأداء تأثر بحسم الأهلي للصعود للدور نصف النهائي مبكرا قبل لقاء الفريق المالي".

وأضاف"لكن أهم شيء هو أننا استطعنا تصدر المجموعة ومواصلة هدفنا بالفوز بالكونفدرالية للعام الثاني على التوالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع