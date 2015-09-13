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متعب يوضح كيف يعود لمستواه.. ولماذا لا ينصح مهاجمي الأهلي

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متعب يوضح كيف يعود لمستواه.. ولماذا لا ينصح مهاجمي الأهلي متعب يوضح كيف يعود لمستواه.. ولماذا لا ينصح مهاجمي الأهلي

"أضعت العديد من الفرص خلال المباراة وكل ذلك بسبب عدم التوفيق" هكذا تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الملعب المالي.

وتغلب الأهلي على الملعب المالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في السويس لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث متعب عقب المباراة قائلا:"أولا أبارك لفتحي مبروك على تجديد تعاقده وبقائه مع الأهلي".

وتابع"الملعب المالي قدم مباراة جيدة وأنا أضعت العديد من الفرص وكل ذلك بسبب التوفيق وهذا الأمر من الوارد حدوثه خلال مختلف اللقاءات".

وأردف"أبارك لعمرو جمال على مستواه الجيد خلال المباراة ونجاحه في تسجيل هدف الفوز".

وعن كيف يقوم باستعادة مستواه وعدم تأثره بتذبذبه في أي مباراة أجاب"أنا قادر على

تأهيل نفسي عقب كل لقاء بحكم الخبرات الكبيرة التي أمتلكها".

وأضاف"حتى لو أضعت فرص خلال المباريات فأنا أقوم بمراجعة نفسي بعد ذلك وأقوم بتأهيل نفسي للقاء المقبل".

وبسؤاله إذا ما كان يتحدث مع المهاجمين زملائه في الفريق حول مستواهم وينصحهم أجاب"لا أتحدث مع أي منهم".

وأوضح"بحكم خبرتي أدع لهم حرية مراجعة مستواهم في المباريات مع أنفسهم مثلما أفعل أنا مع نفسي".

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