كشف منشطات لوليد سليمان وحسين السيد

خضع وليد سيلمان وحسين السيد لاعبا النادي الأهلي إلى كشف منشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام الملعب المالي والتي فاز بها المارد الأحمر.

وتغلب الأهلي على منافسه المالي بهدف دون رد سجله عمرو جمال في المباراة التي أقيمت في السويس في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

وخضع لاعبا الأهلي إلى كشف المنشطات الاعتيادي الذي يتم إجرائه عقب نهاية كل مباراة.

وكان الأهلي قد تصدر مجموعته عقب الانتصار على الملعب المالي بعدما وصل رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع النجم الساحلي لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق الأحمر.