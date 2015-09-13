إصابة 7 من أسرة واحدة بالتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالفيوم

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مستشفى أبشواى المركزى بوصول 7 مصابين بحالة تسمم غذائى، وهم يوسف.و.ع، 21 سنة، عامل ورضا.و.ع، 17 سنة، ربة منزل، وشيماء.ص.و، سنة ونصف، وجمال.ص.م، 3 سنوات، وهاجر.ص.م، 5 سنوات، وعز.م.م، 54 سنة، عامل ، وآمال.ع.ع، 23 سنة ربة منزل، وتبين أنهم يقيمون بقرية شكشوك، وأصيبوا بحالة التسمم إثر تناولهم وجبة أطعمة فاسدة بمنزلهم، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3232 لسنة 2015 إدارى مركز أبشواى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.