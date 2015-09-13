ضبط أول حالة سرقة لصناديق القمامة الجديدة بالإسكندرية

أعلنت لجنة التنمية التابعة لمحافظة الإسكندرية، ضبط أول حالة سرقة صناديق القمامة الجديدة بالإسكندرية.

وقال محمد الخولى، عضو اللجنة، إنه أثناء مرور مدير القطاع المسئول عن منطقة سابا باشا، ياسر الشريف، تم اكتشاف اختفاء عدد 2 صندوق بالقطاع وقام مدير القطاع بالبحث وتقصى حقيقة اختفاء الصندوق حتى وصل إلى رجل يعمل بمحل قريب من مكان الصناديق، وأفاد أن شابا يركب توك توك كان يحمل هذه الصناديق ودخل بها عقار رقم 168 شارع أحمد شوقى مع شارع رشدى وعند التقائه حارس العقار تبين أنه ابن "فريز" مشهور داخل منطقة سابا باشا وهو من قام بسرقة عدد 2 صندوق بالتوك توك وباعهما بـ50 جنيها لحارس العقار المذكور.



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