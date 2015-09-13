سقوط دجال بالإسكندرية يوهم المواطنين بقدرته على تسخير الجن لشفاء المرضى

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط دجال يقوم بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على شفاء المرضى وزواج الفتيات وتسخير الجن لخدمته، مقابل مبالغ مالية كبيرة أخذها منهم .

كانت تحريات العميد شريف التلوانى رئيس مباحث مكافحة الآداب العامة، توصلت إلى قيام محمد.أ.ا بإدارة الشقة الكائنة بشارع جمال عبد الناصر لأعمال الدجل والشعوذة، مستغلاً حاجة الناس ويقوم بإيهامهم بقدراته على تسخير الجان لقضاء حوائجهم، وإنهاء مشاكلهم وشفاء المرضى وزواج العوانس واستخراج الكنوز بمعاونة آخر مقابل أجر مادى كبير.

وأكدت المراقبات السرية، التى أجراها الرائد عمرو نعيم الضابط بإدارة مكافحة الآداب العامة صحة وجدية تلك التحريات، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وتم ضبط المتهم الذكور مواليد 1956 بالمعاش وعلى.م مواليد 1965 عاطل مقيم بالقاهرة، ومنصور.م مواليد 1996 طالب .

كما تم ضبط عدد من ضحايا المتهم داخل الشقة كلاً من أحمد.ع، مواليد 1973 سائق مجنى عليه، ووائل.م، مواليد 1971 مجنى عليه، ويوسف.ز، مواليد 1977 وإسلام.م طالب مجنى عليه، وعمرو.م حاصل على بكالوريوس زراعة وأحمد.م .

كما تم التحفظ على 11 برواز يحتوى على عدد من الأخبار والإعلانات لجرائد قديمة منذ عام 1980، تم نشر أخبار من خلالها كدعاية له لقدرته على شفاء المرضى، كما تم ضبط كمية من الأعشاب التى يستخدمها المتهم فى أعمال السحر والشعوذة و10 قطع صغيرة لمخدر الحشيش و3 تليفونات محمولة ومبلغ مالى 2805 كانت بحوزة المتهمين.

بمناقشة المترددين عليه اعترفوا بقيام الأول بمعاونة الثانى والثالث بإدارة الشقة وقيامه بأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل ذلك.



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