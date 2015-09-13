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اختتام مشروع الشواطئ الثقافية بورش فنية وزخارف إسلامية بالإسكندرية

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اختتام مشروع الشواطئ الثقافية بورش فنية وزخارف إسلامية بالإسكندرية اختتام مشروع الشواطئ الثقافية بورش فنية وزخارف إسلامية بالإسكندرية
اختتم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، فعاليات مشروع الشواطئ الثقافية المقام ضمن مبادرة صيف ولادنا وذلك بشاطئ أبو هيف بسيدي بشر، حيث أقام الفرع ورشتين فنيتين وذلك في حضور هاني حسن مدير عام الفرع العقيد عمر عبد الفتاح ونخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين.

وبحسب بيان لفرع ثقافة الإسكندرية اليوم، جاءت الورشة الأولى لثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بعنوان "في حب " تحت إشراف منى محمود مسئول ثقافة الطفل ونادية عوض مدير الدراسات والبحوث.

وتضمنت عمل لوحات فنية باستخدام الفوتوفوم، الوان الأويل باستيل ، ورق الكوريشه و البورو جليتر و قام بتدريب الرواد بها عدد من الفنانين التشكيليين منهم رضوى على من الفرع ، مينا وليم من مكتبة النزهة ، ورانيا ضياء من بيت ثقافة 26 يوليو .

أما الورشة الثانية فأقامها قسم الفنون التشكيلية وتضمنت عمل زخارف إسلامية على الخزف والمعادن باستخدام ألوان الأكريليك.

قام بتدريب الرواد كل من د. منال يمنى، وسهى أمين من بيت ثقافة 26 يوليو وذلك تحت إشراف فيفيان البتانونى.

وفى ختام اليوم تم توزيع مجلة قطر الندى على الأطفال أصحاب اللوحات الفنية المتميزة.

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مصر 365

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