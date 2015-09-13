44 مرشحا بانتخابات مجلس النواب فى محافظة مطروح

ارتفع عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية، على مقاعد دائرتى محافظة مطروح، مع غلق باب الترشح اليوم السبت، إلى 44 ومرشحا منهم 25 مرشحا على مقعدى الدائرة الأولى و19 مرشحاً على مقعدى الدائرة الثانية، حيث تقدم اليوم السبت 3 مرشحين للجنة تلقى الطلبات بمحكمة مطروح الابتدائية.

ترشح خلال الفترة الماضية 3 مرشحين فردى عن حزب النور منهم مرشح بالدائرة الأولى، و2 بالدائرة الثانية، ومرشح فردى عن حزب الغد بالدائرة الثانية، ومرشح فردى عن حزب الجبهة بالدائرة الثانية، كما ترشحت 3 سيدات بالدائرة الأولى، بينما خلت قائمة المرشحين عن الدائرة الثانية من السيدات.

تشير التوقعات إلى أن أبرز المرشحين بالدائرة الأولى جاد المولى عبد اللطيف وسليمان فضل العميرى وصالح سلطان وعبد الخالق السنوسى ومحمود يوسف وعيسى مسعود البس.

وأبرز المرشحين بالدائرة الثانية رزق شعبان فرج ورزق جالى وعمران كيلانى، وحسن نصرالله وصلاح عياد وعبد الرحمن راضى، إضافة للوافد الجديد على ساحة الانتخابات حمدى حفيظ وهو أصغر مرشح سناً بمطروح.