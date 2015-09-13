جامعة المنصورة: رئيس الجامعة لا يتدخل فى إجراءات التعيين

أكدت جامعة المنصورة، أن الطبيب أحمد محمد عبد العزيز البدراوى، الحاصل على بكالوريوس طب وجراحة دور مايو 2010 من جامعة المنصورة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف صاحب دعوى رفض تعيينه واختيار طبيب آخر أقل منه فى التقدير، أن الطبيب تقدم لوظيفة معيد جراحة بعد إعلان الجامعة عن حاجة كلية الطب لشغل وظائف معيدين بأقسام كلية الطب الإكلينيكية.

وتابعت الجماعة فى بيان صحفى، أن الطبيب قد طلب منه استكمال مسوغات التعيين، ومن بينها شهادة الخدمة العسكرية، فوجد أنها شهادة استثناء نهائى من أداء الخدمة الوطنية طبقا لقرار وزير الدفاع رقم 158 لسنة 2012 م، وتقدم بالتماسات لشئون أعضاء هيئة التدريس، فطلب منه بيانا بسبب استثنائه النهائى من أداء الخدمة الوطنية، ولم يقدم الأسباب.

وأكد البيان، أن هناك شرطا من شروط شغل الوظيفة، وهو شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وهذا الشرط لم يتوافر فى حالة الاستثناء النهائى، وتم عرض الموضوع على المستشار القانونى للجامعة، والذى أشار بتعيين غيره طالما لم يتوافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وتابع البيان: تؤكد الجامعة أنه لم يتم تعيين غيره حتى الآن، وأن رئيس الجامعة لا يتدخل فى إجراءات التعيين، وهناك شروط لشغل الوظائف الحكومية ومتعارف عليها ويتم تطبيقها على الجميع أثناء التعيين.

يذكر أن الطبيب قام برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعيينه بدلا من طبيب آخر، تم اختياره على الرغم من حصوله على درجات أقل منه- حسب قوله.