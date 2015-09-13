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قومسيون الشرقية: تسليم 186 مرشحًا نتيجة الفحوص

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قومسيون الشرقية: تسليم 186 مرشحًا نتيجة الفحوص قومسيون الشرقية: تسليم 186 مرشحًا نتيجة الفحوص
قالت الدكتورة إيناس حمدي مدير المجلس الطبي العام بالشرقية "القومسيون" والكائن بمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق، إنه تم تسليم 186 مرشحًا نتائج الفحوص الطبية الخاصة به لتسليمها للجنة تلقى طلبات الترشيح.

وأضافت في تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، أن 359 مرشحًا بينهم 31 سيدة، خضعوا للفحوص الطبية منذ فتح باب الترشح حتى اليوم، وأنه جارٍ تسليم المرشحين النتائج فور وصولها، لافتًا إلى أن جميع النتائج تظهر خلال 72 من إجراء الكشف الطبي.

يذكر أن لجنة تلقى أوراق الترشيح استقبلت 361 مرشحًا بينهم 13 سيدة وقائمة فى حب يتقدمون ينتافسون على 30 مقعدًا فى 13 دائرة.
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