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تعطل "رافع مياه 103" بطريق سفاجا قنا بسبب السيول

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تعطل "رافع مياه 103" بطريق سفاجا قنا بسبب السيول تعطل "رافع مياه 103" بطريق سفاجا قنا بسبب السيول
أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه، أن السيول التي سقطت على طريق سفاجا قنا تسببت في حدوث أعطال بكابلات الكهرباء الرئيسية المغذية لمحطات المياه.

وأضاف صديق أن السيول سقطت في المنطقة ما بين الكيلو 88 حتى الكيلو 103 طريق قنا سفاجا.

وأوضح رئيس الشركة أن بعد التسبب في حدوث أعطال قي كابلات الكهربا بالمحطات تم الاعتماد على المولدات الاحتياطية والديزل في أعمال تشغيل المحطات ما يؤدى إلى ضعف في كميات المياه التي تصل للمحافظة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المواطنين ترشيد استهلاك المياه كإجراء احترازى لحين انتهاء الأزمة وإعادة ضخ المياه بكامل طاقتها.

كما أعلن رئيس الشركة عن توقف رافع مياه 103، عن العمل تمامًا نتيجه للسيول وأن تلك الرافع المسئول عن ضخ المياه لمدينة سفاجا والقصير.

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مصر 365