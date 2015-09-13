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ضبط 8 بنادق آلية وخرطوش وفردين صناعة محلية و51 طلقة بحملة أمنية بسوهاج

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ضبط 8 بنادق آلية وخرطوش وفردين صناعة محلية و51 طلقة بحملة أمنية بسوهاج ضبط 8 بنادق آلية وخرطوش وفردين صناعة محلية و51 طلقة بحملة أمنية بسوهاج
شنت مدير أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر.

وأسفرت الحملة التى تم تنفيذها بمركز ومدينة طما برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة عن ضبط بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار بحيازة خ أ ه ح 50 عاما عامل ومقيم القرية بالدوير مركز طما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4079 إدارى.

وتم ضبط بندقية آلية و12 طلقة من ذات العيار بحيازة ع ح ع ح 71 عاما مزارع ومقيم نجع المستجدة- دائرة المركز و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4007 إدارى المركز وضبط بندقية آلية مطموسة الأرقام بحيازة ف ع م س 57 عاما مزارع ومقيم قاو غرب دائرة المركز تحرر عن ذلك المحضر رقم 4008 إدارى المركز.

كما تم ضبط بندقية آلية بحيازة المتهم ح ى س ع 31 عاما عامل الشوكا دائرة المركز تحرر عن ذلك المحضر رقم 4034 إدارى المركز وضبط بندقية خرطوش مجهولة العيار بحيازة ا ج م ع 25 عاما عامل ومقيم بندر طما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3877 إدارى المركز.

وضبط بندقية خرطوش مجهولة العيار بحيازة ع س م إ 58 عاما عامل ومقيم دائرة مركز الغنايم - أسيوط تحرر عن ذلك المحضر رقم 4070 إدارى المركز وضبط بندقية خرطوش مجهولة العيار ص ع ح ع 28 عاما عامل ومقيم نجع المستجدة دائرة المركز تحرر عن ذلك المحضر رقم 4078 إدارى المركز.

كما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12ماركة العقرب مطموسة الأرقام "4" طلقات من ذات العيار، بحيازة ع م ر 30 عاما سائق ويقيم بندر البلينا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5214 إدارى المركز وضبط فرد روسى محلى الصنع بحيازة م ع م م 20 عاما طالب ومقيم المواطين- دائرة المركز.

وتم ضبط فرد محلى الصنع بحيازة ع ف ع ع 29 سائق عاما ومقيم الاغانة دائرة المركز تحرر عن ذلك المحضر رقم 4088 إدارى المركز وضبط " 20 " طلقه عيار 12 بحيازة المتهم ع ن ا ع 19 عاما عامل ومقيم العتامنة دائرة المركز تحرر عن ذلك المحضر رقم 3840 إدارى المركز تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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