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بالصور.. تحرير 28 محضرًا للفنادق المخالفة وإنذار 7 منشآت بالغلق بمطروح

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تمكنت لجنة المرور على الفنادق والمحلات التجارية برئاسة مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمرسى مطروح، بتحرير 28 محضر إعدام لـ70 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمى، بسبب سوء التخزين والحفظ.

وقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، استمرار مرور اللجنة على جميع المنشآت السياحية، التى سبق إنذارها بالغلق وهى 7 منشآت سياحية، فى حال تكررت المخالفة مرة أخرى، خلال فترة أقصاها 15 يوما من تحرير المخالفة.

وكلف اللجنة بمتابعة المخالفات التى أرسلت للنيابة بخصوص المحاضر المحررة للمحلات والفنادق المخالفة.

وناشد المحافظ، أصحاب الفنادق والمحلات التجارية، بتقديم خدمات متميزة لضيوف المحافظة، تليق بمكانة محافظة مطروح سياحياً، والتى تتميز بمقومات سياحية وشاطئية تجعلها تحتل مكان بارزًا على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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