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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الأحد 2015/9/13
لبرج الحمل :
>عاطفيا : حاول أن تعمل على تحسين مهارات التواصل مع الشريك فسوف تكون هذه الخطوة مهمة لك، قد ينتابك بعض الاستياء نتيجة الشعور بالفراغ العاطفى

مهنيا : تمتلك اليوم الإمكانيات المادية المناسبة التى تساعدك على تحقيق الأهداف التى تسعى إليها، عليك أن تكون أكثر حسمًا فى قراراتك.

صحيا : حالتك الصحية أفضل اليوم بسبب الاهتمام والمتابعة التى توليها لنفسك، حاول أن تستمر على هذا الحال حتى لا تصاب صحتك بأى أذى.

توقعات علماء الفلك :
>العمل ضمن فريق يجعلك أكثر قدرة على التفاعل والاستيعاب ويقوى الروابط بينك وبين الزملاء. ربما تكتشف بنفسك أن ما تحرزه وما تقدمه اليوم أفضل بكثير مما حققته بمفردك خلال الشهور الماضية. عاطفيًا، ستقضى مع الشريك وقتا ممتعًا هذه الليلة.
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مصر 365

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