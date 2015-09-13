حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الأحد 2015/9/13

حظك اليوم لبرج الثور :>عاطفيا : بدأت حالة الغرام التى كنت تعيشها بالتلاشى من حياتك وحان الآن وقت البحث عن الشعور الجديد، احذر من الانسياق وراء الأوهام فقد تدمر حياتك العاطفية للأبد.

مهنيا : حاول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنسبة للأمور الجوهرية التى تواجهها الآن فى العمل، لا تتردد فهناك الكثير من المتربصين لك ينتظرون سقوطك، واحرص على التركيز فى العمل.

صحيا : شعور بالأعياء قد تشعر به اليوم جراء التقلبات الجوية غير المستقرة، أفضل ما يمكنك القيام به الآن هو مراقبة حالتك الصحية والعمل على حمايتها من التدهور.

توقعات علماء الفلك :

>ربما تضطر اليوم لإنجاز مهمة ما فى وقت قصير جدًا، ولكن بمساعدة الزملاء والأصدقاء، ستمر هذه الأزمة سريعا. تأكد أنك لست الشخص الوحيد الذى يشعر بضغوط فى هذا العالم، ولكن يوجد الكثير مثلك ولكنهم يتعاملون مع هذه الأمور بشكل أفضل.

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