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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الأحد 2015/9/13
= لبرج الحوت :
>عاطفيا : ربما تجتمع اليوم مع الحبيب فى لقاء رومانسي، حاول استغلال الفرصة فى التعبير عن شعورك نحوه، هذا الأمر يساعدك على التقرب منه وكسب ثقته.

مهنيًا: تنجح اليوم فى إتمام المهام التى أجلتها منذ فترة وهذا يمنحك الشعور بالارتياح، وربما تفكر فى مصدر دخل إضافى فاحرص على إيجاد الفرصة المناسبة.

صحيًا تحتاج إلى الابتعاد عن الأوهام وأحلام اليقظة وأن تتأقلم مع الواقع حتى لا تشتت أفكارك وتصاب بالملل والاكتئاب، هذا الأمر قد يساعد على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:
>أنت دقيق كعادتك ولكن دقتك قد تسبب لك القلق والتوتر أحيانًا خاصة إذا كان من حولك مهملين. تخاف من شيء ما اليوم بسبب رؤية بعض الأحلام المزعجة الليالى الماضية. تشعر أنك بحاجة إلى النوم أكثر من أى وقت مضى حتى فى الفترة الصباحية .

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مصر 365

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