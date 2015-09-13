حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الأحد 2015/9/13

حظك اليوم لبرج الأسد :>عاطفيًا : لا عيب فى أن تهتم بنفسك ولكن لا يأتى ذلك على حساب الشريك، فاهتمامك الزائد بنفسك يشعره بالانزعاج، حاول أن تشاركه الاهتمام حتى تحافظ على استقرار العلاقة بينكما .

مهنيا : تشعر بعدم التوفيق فى الأمور التى تقوم بها اليوم فى بداية يومك المهنى، فقد تبحث عن طرق الحصول على الربح وجمع المال ولكن دون تعب، هذا الأمر لن يفيدك فلابد من بذل المجهود.

صحيا : قد يتسبب قضاء الوقت الكثير برفقة الأصدقاء على الإنترنت إلى إصابتك بالإرهاق والإجهاد، حاول أن تقلل من السهر واحرص على النوم لساعات كافية حتى تشعر بالراحة.

توقعات علماء الفلك:

>أى خلاف مهما كان قد يسبب الضغط والتوتر لذا عليك أن تحدد المشكلة وأن تتحدث مع الطرف الآخر المعنى بها ومحاولة كشف أسبابها وتجنبها، وبالنسبة للخلافات بينك وبين الأصدقاء فمن الأفضل تصفية الأجواء مع نهاية اليوم.

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