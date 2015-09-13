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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الأحد 2015/9/13
لبرج الجوزاء :
>عاطفيا : حياتك العاطفية مصابة بالروتين الذى يساعد على زعزعة استقرارها، حاول أن تغير أسلوب تعاملك مع الشريك واحرص على تغيير العادات اليومية التى تمارسها معه حتى تشعر بالاختلاف.

مهنيا : تسمع اليوم اخبارًا جديدة فى العمل، وتستمتع اليوم بالجلوس مع أحد الخبراء فى مجال عملك تكتسب منه الخبرات، لا تتردد حتى تتمكن من إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك

صحيا : لابد من الابتعاد عن التدخين السلبى والإيجابى حتى تتفادى التعرض لأزمات صحية مفاجئة، حاول أن تحافظ على صحتك قدر الامكان حتى لا يهزمك المرض.

توقعات علماء الفلك:
>ترغب فى زيارة صديق ما اليوم. كما أنك تريد أيضًا السفر لإحدى الأماكن الغريبة. على الرغم من أن البعض يعارضك ويقنعك بتغيير أفكارك، إلا أنك ما زلت متمسكا بها وستنفذها قريبًا إن لم تتاح لك الفرصة اليوم. افعل ما تحب ولكن دون أن تتجاهل الآخرين.

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مصر 365

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