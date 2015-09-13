حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو الأحد 2015/9/13

حظك اليوم لبرج الدلو :>عاطفيا : هناك بعض الأمور التى تتشابه فى كل العلاقات وعليك أن تتجاهلها حتى لا تثير المشكلات، توقف عن أخد كل الأمور بجدية أكثر من اللازم وكن أكثر تحررًا فى العلاقة.

مهنيا: يمر اليوم عاديًا فى مجال العمل حيث يمكن مزاجك اليوم من انجاز المهام الموكلة إليك، وما يساعدك على الإنتاج هو أنك بعيدًا عن الضغوط

صحيا : حالتك الصحية مستقرة فحاول أن تسعى دائمًا للحصول على القسط الكافى من الراحة، والساعات الكافية من النوم، وحاول أن تتجنب السهر لفترات طويلة.

توقعات علماء الفلك:

>تضطر أحيانا للجلوس لساعات طويلة فى مكتبك وربما تضطر للعمل لساعات إضافية وهذا الأمر يزعجك ويجعلك تشعر بالتعب. عليك أن تنظم وقتك بقدر الإمكان حتى لا تؤثر على صحتك. إذا كنت تعمل لساعات طويلة من أجل الحصول على المال، فاعلم أن صحتك لا تقدر بثمن

>