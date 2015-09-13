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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الأحد 2015/9/13
لبرج السرطان:
>عاطفيًا : تستمر فى البحث عن الشخص الذى يبادلك نفس مشاعر الحب والاهتمام، ولكن لابد أن تعرف أنه لا حاجة إلى النظر بعيدًا كى تجد ما تريد، ربما يكون الشيء المراد قريبًا جدًا منك .

مهنيا: يتم اختيارك اليوم لتنفيذ إحدى المهام الطارئة فى مجال العمل، احرص على أن تكون محل ثقة الرؤساء حتى تزيد ثقتهم بك، هذا الأمر يعطيك الأولوية فى الترقية حين تأتى.

صحيا: تشعر ببعض الآلام فى الظهر والعين نتيجة قضاء الأوقات الطويلة فى تصفح الإنترنت والجلوس أمام الشاشات، حاول أن تقلل من ذلك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:
>عليك مساعدة أسرتك فى بعض المهام المنزلية. ربما يستضيف أحد أفراد أسرتك شخصا ما ستقضى معه معظم الوقت اليوم. على الرغم من رغبتك الشديدة اليوم فى السفر لمكان ما أو لزيارة شخص ما، إلا أنك تشعر بالسعادة لمجرد التقائك بهذا الشخص اليوم.
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مصر 365

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