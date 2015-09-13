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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الأحد 2015/9/13
لبرج العذراء:
>عاطفيا :عليك أن تتوقف عن التفكير السلبى وثق بنفسك وتقدم إلى الأمام، فهذا ما ينتظره منك الحبيب، احرص على أن تكون على طبيعتك مهما كانت الظروف.

مهنيًا: قد تؤجل اليوم بعض الخطط التى وضعتها للمجال المهنى، ولكن هذا لا يعنى فقدان صلاحياتها، أنت تقوم حاليًا ببعض التغييرات التى تحسن من وضعك المهنى خلال الفترة المقبلة.

صحيا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدهنية حتى لا تتعرض لمشكلات صحية، واحرص على زيارة الطبيب فى حالة الشعور بالاضطرابات المعوية.

توقعات علماء الفلك:
>لا تنتقد أخطاءك كثيرًا أو حتى أخطاء الآخرين فكلنا عرضة للخطأ، ابتعد عن الضوضاء ومصادر الازعاج سواء فى المنزل أو خارجه. ترغب فى الالتقاء بالحبيب اليوم وربما تعرض عليه أن يصحبك فى عدد من الرحلات القصيرة خلال الفترة المقبلة. ربما تنفذ هذه الأفكار قريبًا، كن مستعدًا واشتر ملابس جديدة.
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مصر 365

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