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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الأحد 2015/9/13
لبرج العقرب :
>عاطفيا : تشعر اليوم بتأرجح الأوضاع العاطفية فلا تسمح بالضغوط التى تنتج عن الأمور المهنية بالتأثير على استقرار حياتك الأسرية، يجب ان تفصل بين حياتك المهنية والعاطفي.

مهنيا : لا تلجأ إلى التقليد فهو حتما لا يفيدك ويقلل من تميزك، فإذا كنت تسعى إلى التميز عن باقى زملاء العمل حاول أن تجتهد فى تجميع الأفكار الأصلية التى تساعدك فى الوصول إلى هدفك سريعًا.

صحيا: حالتك الصحية مستقرة ولكنك تسمع أخبارًا سيئة عن أحد الأصدقاء فتشعر بالانزعاج مما أصابه فاحرص على زيارته والاطمئنان على سلامته.

توقعات علماء الفلك :
>تشعر بطاقة وحماس لا مثيل لهما، ولذلك عليك أن تستغلهما فى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية. الجرى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد والشعور بالنشاط والحيوية اليوم وغدًا، وإذا كنت مرتبطًا عاطفيًا، توقع قضاء وقت جميل برفقته هذا المساء
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مصر 365

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