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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الأحد 2015/9/13
لبرج القوس:
>عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر انفتاحًا على الصعيد العاطفى على الرغم من أنك تشعر بالملل الذى يدفعك لإثارة المشكلات مع الشريك، اشرح له أنك ستحاول قدر المستطاع أن تغير من أسلوبك.

مهنيًا: أنت من الأشخاص المميزين فى مجال العمل وقد يختارك المدير اليوم للقيام بأحد المهام الصعبة التى تتطلب الخبرة، اختيارك دليل على كفاءتك المهنية فحاول أن تسير على نفس الخطى.

صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض المشكلات النفسية التى تنتج عن الضغوط العائلية التى مررت بها فى الفترة الأخيرة، حاول أن تحصل على الاسترخاء والنوم الكافى للتخلص من تلك المشكلة.

توقعات علماء الفلك:
>التقرب من الأهل والأصدقاء يجعلك تتغلب على مشاكل وضغوط الحياة. تستعيد اليوم بعض الذكريات من الماضى وربما تفكر فى الاتصال ببعض الأصدقاء القدامى، كن حذرا ولا تهمل أصدقاءك الحاليين، كن موضوعيا ولا تجعل العواطف تؤثر على قراراتك وأفكارك.

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مصر 365

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