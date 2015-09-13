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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الأحد 2015/9/13

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الأحد 2015/9/13 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الأحد 2015/9/13
لبرج الميزان:
>عاطفيًا: الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الاهتمام به حتى لا تصاب حياتكما بالملل والفتور التى تليها المشكلات الكبيرة.

مهنيًا: قد تقوم اليوم بخطوة مميزة فى مجال العمل يحسدك عليها الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يصيبك حتى لا تخسر كل ما حصلت عليه فى حياتك المهنية

صحيًا: تفكر حاليًا فى البدء بإحدى الحميات الغذائية التى تساهم فى الحفاظ على حالتك الصحية، لا تدع الكسل يلهيك عنها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن.

توقعات علماء الفلك:
>حان الوقت الآن لتتوقف عن التصرف بالطريقة التى يحبها الآخرون، عبر نفسك وعن أفكار فقط ودعك من الآخرين، اجعل من حولك يتعرفون عليك وعلى حقيقة مشاعرك دون أن تتأثر بأى شخص آخر، ستفاجأ بردة فعل الشريك هذه الليلة.
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مصر 365

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