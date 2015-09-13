حظك اليوم للأبراج الفلكية الأحد 2015/9/13

حظك اليوم لبرج الأسد :>عاطفيًا : لا عيب فى أن تهتم بنفسك ولكن لا يأتى ذلك على حساب الشريك، فاهتمامك الزائد بنفسك يشعره بالانزعاج، حاول أن تشاركه الاهتمام حتى تحافظ على استقرار العلاقة بينكما .

مهنيا : تشعر بعدم التوفيق فى الأمور التى تقوم بها اليوم فى بداية يومك المهنى، فقد تبحث عن طرق الحصول على الربح وجمع المال ولكن دون تعب، هذا الأمر لن يفيدك فلابد من بذل المجهود.

صحيا : قد يتسبب قضاء الوقت الكثير برفقة الأصدقاء على الإنترنت إلى إصابتك بالإرهاق والإجهاد، حاول أن تقلل من السهر واحرص على النوم لساعات كافية حتى تشعر بالراحة.

توقعات علماء الفلك:

>أى خلاف مهما كان قد يسبب الضغط والتوتر لذا عليك أن تحدد المشكلة وأن تتحدث مع الطرف الآخر المعنى بها ومحاولة كشف أسبابها وتجنبها، وبالنسبة للخلافات بينك وبين الأصدقاء فمن الأفضل تصفية الأجواء مع نهاية اليوم.

حظك اليوم لبرج الثور :

>عاطفيا : بدأت حالة الغرام التى كنت تعيشها بالتلاشى من حياتك وحان الآن وقت البحث عن الشعور الجديد، احذر من الانسياق وراء الأوهام فقد تدمر حياتك العاطفية للأبد.

مهنيا : حاول أن تتخذ القرارات العاجلة بالنسبة للأمور الجوهرية التى تواجهها الآن فى العمل، لا تتردد فهناك الكثير من المتربصين لك ينتظرون سقوطك، واحرص على التركيز فى العمل.

صحيا : شعور بالأعياء قد تشعر به اليوم جراء التقلبات الجوية غير المستقرة، أفضل ما يمكنك القيام به الآن هو مراقبة حالتك الصحية والعمل على حمايتها من التدهور.

توقعات علماء الفلك :

>ربما تضطر اليوم لإنجاز مهمة ما فى وقت قصير جدًا، ولكن بمساعدة الزملاء والأصدقاء، ستمر هذه الأزمة سريعا. تأكد أنك لست الشخص الوحيد الذى يشعر بضغوط فى هذا العالم، ولكن يوجد الكثير مثلك ولكنهم يتعاملون مع هذه الأمور بشكل أفضل.

حظك اليوم لبرج الجدى :

>عاطفيا : أنت تبذل كل ما فى وسعك حتى تشعر الحبيب بالسعادة، ولكنك قد تشعر أحيانا بعد السعادة لعدم امتلاكك المال الكثير فتذكر أن القناعة كنز لا يفنى حتى لا تصاب بالاكتئاب.

مهنيا : تحدث اليوم بعض المشكلات الطفيفة بينك وبين الزملاء فى العمل بسبب اختلاف وجهات النظر فى مسألة ما، ولكن هذا الأمر لن يؤثر على حالتك المزاجية فتتمكن من إتمام كل الأعمال التى عليك

>صحيا : قد تشعر ببعض الضغوط التى تنتج عن العمل الكثير وتحتاج إلى الراحة، اهتم بنوعية الطعام الذى تتناوله فهو يمنحك المزيد من الطاقة والنشاط للعمل.

توقعات علماء الفلك :

>لا تفكر فى أى شيء اليوم سوى السفر والمتعة. لظروف طارئة، ربما تقضى ساعات طويلة فى سيارتك منتظرًا شخصًا ما. ستقضى قريبًا إجازة طويلة تشعر فيها بالراحة والاسترخاء. ما زلت تشعر بالتوتر والأرق هذه الفترة، استرخ قليلاً فى المنزل حتى ترتاح.

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>عاطفيا : حياتك العاطفية مصابة بالروتين الذى يساعد على زعزعة استقرارها، حاول أن تغير أسلوب تعاملك مع الشريك واحرص على تغيير العادات اليومية التى تمارسها معه حتى تشعر بالاختلاف.

>مهنيا : تسمع اليوم اخبارًا جديدة فى العمل، وتستمتع اليوم بالجلوس مع أحد الخبراء فى مجال عملك تكتسب منه الخبرات، لا تتردد حتى تتمكن من إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك

>صحيا : لابد من الابتعاد عن التدخين السلبى والإيجابى حتى تتفادى التعرض لأزمات صحية مفاجئة، حاول أن تحافظ على صحتك قدر الامكان حتى لا يهزمك المرض.

توقعات علماء الفلك:

>ترغب فى زيارة صديق ما اليوم. كما أنك تريد أيضًا السفر لإحدى الأماكن الغريبة. على الرغم من أن البعض يعارضك ويقنعك بتغيير أفكارك، إلا أنك ما زلت متمسكا بها وستنفذها قريبًا إن لم تتاح لك الفرصة اليوم. افعل ما تحب ولكن دون أن تتجاهل الآخرين.

حظك اليوم لبرج الحمل :

>عاطفيا : حاول أن تعمل على تحسين مهارات التواصل مع الشريك فسوف تكون هذه الخطوة مهمة لك، قد ينتابك بعض الاستياء نتيجة الشعور بالفراغ العاطفى

مهنيا : تمتلك اليوم الإمكانيات المادية المناسبة التى تساعدك على تحقيق الأهداف التى تسعى إليها، عليك أن تكون أكثر حسمًا فى قراراتك.

صحيا : حالتك الصحية أفضل اليوم بسبب الاهتمام والمتابعة التى توليها لنفسك، حاول أن تستمر على هذا الحال حتى لا تصاب صحتك بأى أذى.

توقعات علماء الفلك :

>العمل ضمن فريق يجعلك أكثر قدرة على التفاعل والاستيعاب ويقوى الروابط بينك وبين الزملاء. ربما تكتشف بنفسك أن ما تحرزه وما تقدمه اليوم أفضل بكثير مما حققته بمفردك خلال الشهور الماضية. عاطفيًا، ستقضى مع الشريك وقتا ممتعًا هذه الليلة.

حظك اليوم لبرج الحوت :

>عاطفيا : ربما تجتمع اليوم مع الحبيب فى لقاء رومانسي، حاول استغلال الفرصة فى التعبير عن شعورك نحوه، هذا الأمر يساعدك على التقرب منه وكسب ثقته.

مهنيًا: تنجح اليوم فى إتمام المهام التى أجلتها منذ فترة وهذا يمنحك الشعور بالارتياح، وربما تفكر فى مصدر دخل إضافى فاحرص على إيجاد الفرصة المناسبة.

صحيًا تحتاج إلى الابتعاد عن الأوهام وأحلام اليقظة وأن تتأقلم مع الواقع حتى لا تشتت أفكارك وتصاب بالملل والاكتئاب، هذا الأمر قد يساعد على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>أنت دقيق كعادتك ولكن دقتك قد تسبب لك القلق والتوتر أحيانًا خاصة إذا كان من حولك مهملين. تخاف من شيء ما اليوم بسبب رؤية بعض الأحلام المزعجة الليالى الماضية. تشعر أنك بحاجة إلى النوم أكثر من أى وقت مضى حتى فى الفترة الصباحية .

حظك اليوم لبرج الدلو :

>عاطفيا : هناك بعض الأمور التى تتشابه فى كل العلاقات وعليك أن تتجاهلها حتى لا تثير المشكلات، توقف عن أخد كل الأمور بجدية أكثر من اللازم وكن أكثر تحررًا فى العلاقة.

مهنيا: يمر اليوم عاديًا فى مجال العمل حيث يمكن مزاجك اليوم من انجاز المهام الموكلة إليك، وما يساعدك على الإنتاج هو أنك بعيدًا عن الضغوط

صحيا : حالتك الصحية مستقرة فحاول أن تسعى دائمًا للحصول على القسط الكافى من الراحة، والساعات الكافية من النوم، وحاول أن تتجنب السهر لفترات طويلة.

توقعات علماء الفلك:

>تضطر أحيانا للجلوس لساعات طويلة فى مكتبك وربما تضطر للعمل لساعات إضافية وهذا الأمر يزعجك ويجعلك تشعر بالتعب. عليك أن تنظم وقتك بقدر الإمكان حتى لا تؤثر على صحتك. إذا كنت تعمل لساعات طويلة من أجل الحصول على المال، فاعلم أن صحتك لا تقدر بثمن

حظك اليوم لبرج السرطان:

>عاطفيًا : تستمر فى البحث عن الشخص الذى يبادلك نفس مشاعر الحب والاهتمام، ولكن لابد أن تعرف أنه لا حاجة إلى النظر بعيدًا كى تجد ما تريد، ربما يكون الشيء المراد قريبًا جدًا منك .

مهنيا: يتم اختيارك اليوم لتنفيذ إحدى المهام الطارئة فى مجال العمل، احرص على أن تكون محل ثقة الرؤساء حتى تزيد ثقتهم بك، هذا الأمر يعطيك الأولوية فى الترقية حين تأتى.

صحيا: تشعر ببعض الآلام فى الظهر والعين نتيجة قضاء الأوقات الطويلة فى تصفح الإنترنت والجلوس أمام الشاشات، حاول أن تقلل من ذلك حتى لا تتدهور حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>عليك مساعدة أسرتك فى بعض المهام المنزلية. ربما يستضيف أحد أفراد أسرتك شخصا ما ستقضى معه معظم الوقت اليوم. على الرغم من رغبتك الشديدة اليوم فى السفر لمكان ما أو لزيارة شخص ما، إلا أنك تشعر بالسعادة لمجرد التقائك بهذا الشخص اليوم.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>عاطفيا :عليك أن تتوقف عن التفكير السلبى وثق بنفسك وتقدم إلى الأمام، فهذا ما ينتظره منك الحبيب، احرص على أن تكون على طبيعتك مهما كانت الظروف.

مهنيًا: قد تؤجل اليوم بعض الخطط التى وضعتها للمجال المهنى، ولكن هذا لا يعنى فقدان صلاحياتها، أنت تقوم حاليًا ببعض التغييرات التى تحسن من وضعك المهنى خلال الفترة المقبلة.

صحيا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدهنية حتى لا تتعرض لمشكلات صحية، واحرص على زيارة الطبيب فى حالة الشعور بالاضطرابات المعوية.

توقعات علماء الفلك:

>لا تنتقد أخطاءك كثيرًا أو حتى أخطاء الآخرين فكلنا عرضة للخطأ، ابتعد عن الضوضاء ومصادر الازعاج سواء فى المنزل أو خارجه. ترغب فى الالتقاء بالحبيب اليوم وربما تعرض عليه أن يصحبك فى عدد من الرحلات القصيرة خلال الفترة المقبلة. ربما تنفذ هذه الأفكار قريبًا، كن مستعدًا واشتر ملابس جديدة.

حظك اليوم لبرج العقرب :

>عاطفيا : تشعر اليوم بتأرجح الأوضاع العاطفية فلا تسمح بالضغوط التى تنتج عن الأمور المهنية بالتأثير على استقرار حياتك الأسرية، يجب ان تفصل بين حياتك المهنية والعاطفي.

مهنيا : لا تلجأ إلى التقليد فهو حتما لا يفيدك ويقلل من تميزك، فإذا كنت تسعى إلى التميز عن باقى زملاء العمل حاول أن تجتهد فى تجميع الأفكار الأصلية التى تساعدك فى الوصول إلى هدفك سريعًا.

صحيا: حالتك الصحية مستقرة ولكنك تسمع أخبارًا سيئة عن أحد الأصدقاء فتشعر بالانزعاج مما أصابه فاحرص على زيارته والاطمئنان على سلامته.

توقعات علماء الفلك :

>تشعر بطاقة وحماس لا مثيل لهما، ولذلك عليك أن تستغلهما فى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية. رياضة الجرى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد والشعور بالنشاط والحيوية اليوم وغدًا، وإذا كنت مرتبطًا عاطفيًا، توقع قضاء وقت جميل برفقته هذا المساء

حظك اليوم لبرج القوس:

>عاطفيًا: حاول أن تكون أكثر انفتاحًا على الصعيد العاطفى على الرغم من أنك تشعر بالملل الذى يدفعك لإثارة المشكلات مع الشريك، اشرح له أنك ستحاول قدر المستطاع أن تغير من أسلوبك.

مهنيًا: أنت من الأشخاص المميزين فى مجال العمل وقد يختارك المدير اليوم للقيام بأحد المهام الصعبة التى تتطلب الخبرة، اختيارك دليل على كفاءتك المهنية فحاول أن تسير على نفس الخطى.

صحيًا: قد تعانى اليوم من بعض المشكلات النفسية التى تنتج عن الضغوط العائلية التى مررت بها فى الفترة الأخيرة، حاول أن تحصل على الاسترخاء والنوم الكافى للتخلص من تلك المشكلة.

توقعات علماء الفلك:

>التقرب من الأهل والأصدقاء يجعلك تتغلب على مشاكل وضغوط الحياة. تستعيد اليوم بعض الذكريات من الماضى وربما تفكر فى الاتصال ببعض الأصدقاء القدامى، كن حذرا ولا تهمل أصدقاءك الحاليين، كن موضوعيا ولا تجعل العواطف تؤثر على قراراتك وأفكارك.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>عاطفيًا: الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الاهتمام به حتى لا تصاب حياتكما بالملل والفتور التى تليها المشكلات الكبيرة.

مهنيًا: قد تقوم اليوم بخطوة مميزة فى مجال العمل يحسدك عليها الزملاء، ولكن لا تدع الغرور يصيبك حتى لا تخسر كل ما حصلت عليه فى حياتك المهنية

صحيًا: تفكر حاليًا فى البدء بإحدى الحميات الغذائية التى تساهم فى الحفاظ على حالتك الصحية، لا تدع الكسل يلهيك عنها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن.

توقعات علماء الفلك:

>حان الوقت الآن لتتوقف عن التصرف بالطريقة التى يحبها الآخرون، عبر نفسك وعن أفكار فقط ودعك من الآخرين، اجعل من حولك يتعرفون عليك وعلى حقيقة مشاعرك دون أن تتأثر بأى شخص آخر، ستفاجأ بردة فعل الشريك هذه الليلة.