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ننشر صور اليوم السادس من العملية العسكرية "حق الشهيد" فى شمال سيناء

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تنشر "اليوم السابع" صور المداهمات، التى نفذتها القوات المسلحة فى شمال سيناء فى إطار العملية العسكرية الموسعة "حق الشهيد" بنطاق مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وقد أسفرت فى يومها السادس عن مقتل 64 إرهابيا وضبط 22 مشتبها بهم ومطلوبين أمنيا.

اليوم السابع -9 -2015

والتقطت الصور بمعرفة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة وتوضح جهود عناصر المهندسين العسكريين من إبطال مفعول وتدمير 42 عبوة ناسفة أخرى، تم زراعتها لاستهداف القوات علي الطرق ومحاور التحرك، وتدمير 5 مخازن للذخيرة والمواد المتفجرة والمؤن، والتى تم تفخيخها باستخدام الشراك الخداعية من قبل العناصر التكفيرية وحرق 45 عشة ووكر تستخدمها العناصر الإرهابية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- تصفية 296 إرهابيا خلال 6 أيام من عملية "حق الشهيد" فى سيناء.. تفكيك 101 عبوة ناسفة وتدمير 19عربة و107دراجة نارية و11مخزن للمتفجرات والأغذية للإرهابيين.. إحراق 336بؤرة للتكفيريين وضبط 240 مشتبها بهم

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