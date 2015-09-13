محامية تكتشف تعيينها بوزارة الزراعة منذ 15 عاما دون علمها

كشفت دعاء سليمان المحامية، تفاصيل واقعة تعيينها دون علمها بوزارة الزراعة منذ 15 عاما، موضحة أنها تقدمت وقتها بأحد المسابقات بالوزارة للتعيين إلا أنها لم يحالفها الحظ فى إدراج اسمها ضمن من وقع عليهم الاختيار بالتعيين، وعلى ذلك تركت الأمر ولم تقم بالبحث عنه مرة أخرى، وعندما توجهت إلى نقابة المحامين لتجديد كارنيه النقابة الذى لم تقم بتجديده منذ تخرجها واستخراج "برنت التأمينات" للتأكيد على أنها لم تكن تعمل طيلة هذه الفترة فى أى جهة حكومية فوجئت بأنها موظفة حكومية بمديرية الزراعة بالجيزة.

وأضافت سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "البيت بيتك" على قناة TEN، أنه لم يتم إخطارها بأنه تم تعينها فى وزارة الزراعة بعد تقدمها بأوراقها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مضيفة أنها اكتشفت بأن تأميناتها موجودة وأن هناك من يقوم باستلام راتبها حتى الآن دون وجه حق، لافتة إلى أنها ستنتظر تشكيل الحكومة الجديد ويتم تعين وزير زراعة جديد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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