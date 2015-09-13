الشئون المعنوية تعرض فيديو لليوم السادس من عملية "حق الشهيد" بشمال سيناء

عرض الموقع الرسمى لوازرة الدفاع نتائج اليوم السادس من العملية العسكرية الموسعة "حق الشهيد"، التى يقودها رجال القوات المسلحة فى شمال سيناء بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد لتطهيرها من البؤر والأوكار الإرهابية، وقد أسفرت جهود اليوم عن مقتل 64 عنصرا إرهابيا، وضبط 22 عنصرا من المطلوبين أمنيا والمشتبه بهم.

الفيديو تم تصويره بمعرفة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويستعرض لقطات حية من العمليات، التى تنفيذها على أرض شمال سيناء، وجهود القوات فى تفكيك العبوات الناسفة وضبط مخازن الأسلحة والمواد المتفجرة.

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