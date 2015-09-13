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بالصور.. الوفد: عدد مرشحى الحزب 264 على الفردى و9 بالقائمة

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بالصور.. الوفد: عدد مرشحى الحزب 264 على الفردى و9 بالقائمة بالصور.. الوفد: عدد مرشحى الحزب 264 على الفردى و9 بالقائمة
اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد المصرى مساء اليوم برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة. وفى بداية الاجتماع وجهت الهيئة العليا للوفد الشكر إلى أعضاء لجنة انتخابات حزب الوفد على الجهد الذى بذلته اللجنة وقيادات الحزب فى مختلف المحافظات فى تحمل مسئولية هذه المرحلة الهامة على أكمل وجه، وتم إنهاء وإنجاز عمل اللجنة بالشكل الأمثل والذى يصب فى مصلحة مرشحى الوفد فى كافة دوائرهم بالإضافة إلى مصلحة الوفد.

وقامت لجنة الانتخابات الوفد بعرض أسماء المرشحين فى كل محافظات الجمهورية والتى تم اختيارها طبقا لرؤية واستراتيجية تم وضعها بآليات تتوافق مع مبادئ الوفد والتى تضع مصلحة المواطن الوطن فى المقام الأول.

كما وجهت الهيئة العليا الشكر لكافة المرشحين فى كافة الدوائر الانتخابية، كما وصفت مرشحى بفرسان الميدان.

وقررت الهيئة العليا بدء خطتها فى دعم المرشحين وانطلاق الحملة الدعائية والإعلامية فى مختلف محافظات الجمهورية، وأشارت الهيئة العليا أن الحملات والمؤتمرات الانتخابية ستجوب كافة ربوع ، وذلك بحضور الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس الوفد والمستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الوفد وكافة قيادات الهيئة العليا بمختلف محافظات، وكافة دوائر مرشحى الوفد، على أن يتولى شباب الوفد الحملة التطوعية والإعلامية الكبرى والتى تخدم كافة المرشحين كلا فى دائرته، وذلك بالتنسيق مع لجان الوفد المنتشرة فى كافة ربوع الوطن.

وأكدت الهيئة العليا فى بيان لها أن اجمالى عدد مرشحى الوفد 264 مرشحا بالإضافة إلى 9 مرشحين بالقائمة ليكون إجمالى مرشحى الوفد على مستوى الجمهورية 273 مرشحا ومنهم 14 قبطيا وعدد 17 امرأة، إضافة إلى 22 من الشباب الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية السابقة وحققوا فيها نجاحات مشرفة وخاضوا معارك شرسة ضد جماعة الاخوان.

وأشار بيان الهيئة العليا إلى أن المرحلة الأولى ستمثل بعدد 122 بالإضافة إلى 5 أعضاء من القائمة وعدد 142 مرشحا فى المرحلة الثانية بالإضافة إلى 4 مرشحين من القائمة، وقد اختار الوفد لمرشحيه أربع رموز انتخابية يختار فيما بينهم وهى كالتالى: النخلة، الدبابة، العلم، القبة.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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