شريف إسماعيل يصل مقر شركة إنبى لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

كشفت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية عن أن المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة متواجد الآن بمقر شركة إنبى المجاور لوزارة البترول لاستكمال مشاورات تشكيل الوزراء الجديد عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له صباح اليوم السبت.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أن المهندس شريف إسماعيل توجه إلى منزله مساء اليوم للراحة ولحين تجهيز مبنى الشركة لافتة إلى أنه عقب وصوله فى حوالى الساعة العاشرة مساء اليوم إلى شركة إنبى تم إخلاء المبنى بالكامل وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول قد كشفت عن أن المهندس شريف إسماعيل غادر ختام الجمعيات العامة للشركات العامة للبترول ومصر والتعاون للبترول قبل انعقادها، اليوم السبت، بعد تلقيه اتصالاً عاجلاً من رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل اضطر لترك الاجتماع وفوض المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، باعتماد نتائج أعمال العام المالى الماضى للشركات، بحضور كل من اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول والمحاسب عبدالفتاح عبدالعزيز مدير إدارة محاسبة شركات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول وممثلى الوزارات المعنية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير ما زال مستمرًا فى تسيير أعمال وزارته لحين تشكيل الحكومة وتوليه رئاسة مجلس الوزراء رسميًا، لافتة إلى قيادات القطاع ورؤساء الشركات لم يتلقوا أى تعليمات جديدة من الوزير وأنهم مستمرون فى أعمالهم وملفاتهم المطروحة دون أى تغيير حتى الآن.

وكشفت المصادر، عن أن قيادات القطاع لم تلتق المهندس شريف إسماعيل منذ مغادرته اجتماع الجمعيات العامة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرين إلى أن لقاءه بالقيادات قبل الاجتماع كان عابرًا، حيث إن الوزير غادر إلى إسبانيا الأربعاء الماضى برفقة المهندس طارق الملا وعاد من السفر أمس، الجمعة، بعد إجرائه مباحثات حول التعاون فى مجال البترول والغاز.