أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شريف إسماعيل يصل مقر شركة إنبى لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

Google+ Print
شريف إسماعيل يصل مقر شركة إنبى لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة شريف إسماعيل يصل مقر شركة إنبى لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
كشفت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية عن أن المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الجديدة متواجد الآن بمقر شركة إنبى المجاور لوزارة البترول لاستكمال مشاورات تشكيل الوزراء الجديد عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له صباح اليوم السبت.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أن المهندس شريف إسماعيل توجه إلى منزله مساء اليوم للراحة ولحين تجهيز مبنى الشركة لافتة إلى أنه عقب وصوله فى حوالى الساعة العاشرة مساء اليوم إلى شركة إنبى تم إخلاء المبنى بالكامل وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول قد كشفت عن أن المهندس شريف إسماعيل غادر ختام الجمعيات العامة للشركات العامة للبترول ومصر والتعاون للبترول قبل انعقادها، اليوم السبت، بعد تلقيه اتصالاً عاجلاً من رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل اضطر لترك الاجتماع وفوض المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، باعتماد نتائج أعمال العام المالى الماضى للشركات، بحضور كل من اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول والمحاسب عبدالفتاح عبدالعزيز مدير إدارة محاسبة شركات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول وممثلى الوزارات المعنية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير ما زال مستمرًا فى تسيير أعمال وزارته لحين تشكيل الحكومة وتوليه رئاسة مجلس الوزراء رسميًا، لافتة إلى قيادات القطاع ورؤساء الشركات لم يتلقوا أى تعليمات جديدة من الوزير وأنهم مستمرون فى أعمالهم وملفاتهم المطروحة دون أى تغيير حتى الآن.

وكشفت المصادر، عن أن قيادات القطاع لم تلتق المهندس شريف إسماعيل منذ مغادرته اجتماع الجمعيات العامة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرين إلى أن لقاءه بالقيادات قبل الاجتماع كان عابرًا، حيث إن الوزير غادر إلى إسبانيا الأربعاء الماضى برفقة المهندس طارق الملا وعاد من السفر أمس، الجمعة، بعد إجرائه مباحثات حول التعاون فى مجال البترول والغاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية