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محمد بن راشد: قواتنا المسلحة أثبتت جـــــــــــدارتها في ميادين السلم والحرب

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه وقيادتنا وشعبنا بالروح المعنوية والوطنية العالية، التي تتحلى بها أسر وأهالي وأقرباء الشهداء الأبطال، الذين بذلوا أغلى ما عندهم في سبيل نصرة الحق ودحض الباطل وإعادة وتثبيت الشرعية في اليمن الشقيق.

ونوه سموه بعطاءات قواتنا المسلحة الباسلة والمهارات العسكرية والتدريبية التي تميز ضباط وضباط صف وأفراد هذه القوات التي ما انفكت يوماً عن المساهمة في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العديد من المناطق ضمن قوات الأمم المتحدة وأثبتت جدارتها في ميادين السلم والحرب وتقديم العون والمساعدات الإنسانية لشعوب تلك المناطق المحتاجة.

جاء ذلك عقب تأدية سموه أمس واجب العزاء في وفاة شهيدي الوطن علي حسين حسن عبدالله البلوشي وسعيد أحمد عبيد المري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أدى واجب العزاء في الشهيد علي حسين حسن عبدالله طاهر البلوشي مساء أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حيث زار سموه ومرافقوه مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة البرشاء في دبي، وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه مجلس عزاء الشهيد سعيد أحمد عبيد بوكرود المري في منطقة السطوة في دبي وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل مبتهلاً إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه وشهداء الوطن والواجب كلهم جنات النعيم وأن ينزلهم منازل الصديقين والأطهار والأخيار إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

كلنا جنود الوطن

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في حسابه عبر «تويتر» لأغنية «كلنا جنود الوطن»، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتضمن أبياتها:

الخلاصة يا زعيم المرجلة

                        إن كل الشعب في أمرك يثور

ولي بديتَه يا محمد كمّله

                      كلنا وياك يا صقر الصقور

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