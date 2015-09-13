النيابة تستمع لرئيس قسم السحب المتهم الرئيسى بقضية سك العملة

يستمع المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات حاليا لأقوال عبد الرحمن محمد مهدى على، رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، المتهم بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلو جرامات مشغولات ذهبية مختلفة بالتنسيق مع 5 آخرين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن قسم الظاهر تلقى بلاغا يفيد بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلوجرامات مشغولات ذهبية مختلفة من داخل خزينة بمصلحة سك العملة.

وتستكمل النيابة التحقيق مع 6 متهمين بينهم أمين خزينة مصلحة سك العملة الذى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.