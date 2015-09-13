إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين في الوادي الجديد‎

اصيب 3 اشخاص جراء وقوع حادث سير بين دراجتين ناريتين بمدينة الداخلة بالوادي الجديد.

وكشف أخطارًا تلقاه مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد قاسم، عن نقل 3 أشخاص مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الداخلة المركزي، وتبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية الجديدة بمركز الداخلة، ما أسفر عن إصابة كل من خليل علي أحمد علي 15 سنة وشقيقه خالد، وحسين محمد فرج 28 سنة، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجمعيهم مقيمون قرية الموشية بمركز الداخلة.

وبالانتقال والفحص إلى موقع الحادث، أمكن نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي، وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.