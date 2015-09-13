اقتصاديون لـ«ONA»: تجديد السياسات الاقتصادية سبب رئيسي في التغيير

تقرير: أحمد محمود

أكد الخبراء أن التغيير الوزاري في المرحلة المقبلة أمر هام خاصة مع رغبة الرئيس في دفع المياه الراكدة وتجديد السياسات الاقتصادية وأساليب الأعمال والتطبيق، مشيرين أنه رغم اجتهاد “محلب” خلال فترة كبيرة حرص فيها على خدمة الوطن ألا أن التغيير وتجديد الدماء أمر مطلوب .

من جهته قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، إن تغير الحكومة كان أمراً متوقعاً ومقبول من حيث المبدأ وسبق وصرح الرئيس مراراً أنه غير راض عن أداء تلك الحكومة، وإذا كان الشارع غير راض عنها هو الأخر فلا يجب أن يجري الاستمرار معها.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في ظل وجود انطباع غير جيد عن الوزارة تماماً كسقوط نقطة حبر بإناء مليء بالماء، مشيراً إلى أن ما أثير مؤخراً عن قضايا فساد لم يترك انطباع طيب عن الحكومة، والرئيس كان يأمل في التجديد ووجود مجموعة سريعة الحركة تتمكن من تلبية احتياجات المصريين.

وأكد أن طبيعة الأداء الخاص بالمجموعة الاقتصادية لم يكن كما هو متوقع، والرئيس يبذل مجهودات مضنية منذ العام السابق وذهب لكثير من الدول العالم الكبرى ليجذب المستثمرين إلى مصر، ونجح في تنظيم مؤتمر شرم الشيخ ،وأشار الرئيس إلى وجود نوايا لأقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي، ثم تصرح وزيرة التعاون الدولي بعدم الحاجة لإقامة المؤتمر بشكل سنوي ضاربة بتصريحات القيادة العليا عرض الحائط وهو يبرز الفجوة بين فكر الرئيس والمجموعة الحكومية.

وتابع: يبدو أن كل تلك الأمور كانت سببًا للرئيس لإكتفاء من تلك الحكومة بالإضافة إلى أن كثير من الوزراء يتحدثون فيما لا يخصهم كوزير التموين الذي تحدث عن قانون الاستثمار، وكان لابد من وجود نوع من الإنضباط في ظل حكومة تعمل على تلبية احتياجات المواطن.

وأوضح أن الدولة بحاجة لتغير في السياسات بعدما أقتصر عمل حكومتي محلب والببلاوي على التعامل مع الإجراءات فقط، وآن الآوان الإلتفات إلى السياسات التي تعزز الثقة لدى المستثمرين بينما التغير الكثير في السياسات يعد نمط خطير، مؤكدًا ضرورة وضع سياسات ثابتة وعدم تغير القوانين بشكل مستمر حتى يكون المناخ العام مغري للمستثمرين، والفترة القادمة تحتاج لثبات في السياسات أكثر من الإجراءات.

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة كان متدني للغاية وشهد تخبط شديد في اتخاذ القرارات وتخبط وتراجع عن كثير من تلك القرارات وأتسم الأداء العام لتلك الحالة المرتبكة بالتبرير.

وأضافت أن وزارة المهندس إبراهيم محلب جمعاء وليس فقط المجموعة الاقتصادية لم تولي الاستقرار الاجتماعي أي انتباه وكانت تستفز المجتمع وتمارس ضغوط أكبر عليه بفرض الضرائب على الفقراء ورفعها عن الأغنياء، مشيرة إلى أن كثير من القرارات والتصريحات لهؤلاء الوزراء كانت استفزازية كتصريح وزير التعليم الشهير عن “أبناء الكبار” واستثنائهم من التوزيع الجغرافي.

وتابعت: بالنظر لكل وزارة على حدى نجد أنها كانت تعمل على استفزاز الشعب خاصة تصريح رئيس الوزراء لخريجي كلية القمة بأن يعملوا في أي مجال، ولا أستثني من هذه الوزارة أحد، وبالطبع كانت المجموعة الاقتصادية أسواء بكثير لم أره في حياتي، وأخر تلك السقطات كانت تصريحات وزير الاستثمار بمؤتمر اليورومني.

وأردفت أن وزير المالية كان يتحدث كما لو أن همه فقط الدفاع عن الأغنياء فقط بينما مسئوليته كانت تطبيق العدالة الاجتماعية التي قامت ثورتين من أجلها بل ولم تحفظ كرامة المواطنين في تصريحات الوزراء وكانت التصريحات تتسم بالغطرسة، لمجرد أن الحكومة لا تتقبل مثل مشروع مثل “التوكتوك” قررت إلغاؤه بدون النظر إلى العاملين عليه وكأن هناك تعمد لاستفزاز المواطنين وتأخير الدولة.

وتسائلت كيف يصرح وزير الاستثمار بما صدر عنها باليورومني أمام المستثمرين، ليس من حق الوزير أن يتحدث عن تحرير الجنيه فهذه سلطة البنك المركزي، وفرضاً أن هناك اتجاه للتحرير فلا ينبغي للمسئولين أن يصرحوا بوجود هذا الاتجاه بل الصحيح أن يتم الأمر مباشرة ومن ثم يتم الإفصاح عن الإجراء، ولكن تصريح وزير الاستثمار يعطي إشارة للمستثمرين بالإنتظار حتى تتم عملية التحرير قبل أن يضخوا استثماراتهم بمصر.

ولفتت إلى أن تصريحات الوزير تدفع أبسط المواطنين للاحتفاظ بالدولارات حتى يتم تحرير الجنيه فما باله بكبار المستثمرين الذين كانوا يسعون للمشاركة في مشاريع كبرى والدخول إلى البورصة، مضيفة أن وزير الاستثمار قام بدبح الاستثمار في مصر. وأبدت فهمي، تعجبها من قرارات وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبد النور، قائلة إنها كانت في غير مصلحة البلد واتسمت بالغرابة الشديدة، مضيفة أنه تم منع استيراد الفوانيس بعد إغراقها للسوق المصري. وأشارت إلى أن التخبط في إدارة ملف زراعة القطن وتصديره واستيراده وكذا الأرز كان ضمن خطايا وسقطات الحكومة السابقة والتي لم تكن في صالح الدولة، مضيفة: “أنا مندهشة من تأخر الرئيس في اتخاذ هذا القرار، لكن الحمد لله أنه أقال تلك الوزارة”.

كشف حساب حكومة محلب :

1-تخفيض نسبة البطالة من 13.4% إلى 12.8%.

2-ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى 2015/2014 إلى نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 745 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق.

3-زيادة معدلات النمو بنسبة 5.6 % خلال النصف الأول من العام الحالي.

4-تراجع العجز في ميزان المدفوعات في غضون النصف الأول من العام المالي 2014/2015، كنسبة من الناتج الإجمالي نحو 0.3%، مقارنة بفائض0.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وعجز بـ0.2% في النصف الأول من 2012/2013..

5- تحسن في إيرادات السياحة في العام 2014، مقارنة بالعام 2013، لتصل إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار.

6- خطوة خفض دعم الطاقة فى يوليو ٢٠١٤ (وهو التعديل الذى بلغ وحده ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي) بداية مبشرة لخطة متوسطة الأجل للتخلص من هذا هدر الدعم تمامًا تقريبًا، باستثناء الدعم فى منتجات الوقود والكهرباء التى يستهلكها الفقراء.

7- أطلقت الحكومة برامج «تكافل» و«كرامة» والتى تقوم بتوزيع أموال نقدية مباشرة إلى المستفيدين المعنيين فى أفقر مناطق مصر بتغطية تصل إلى ٥٠٠ ألف أسرة خلال العام المالي الحالي، ومن المخطط لها التوسع على مدى ٣ سنوات مقبلة ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى ١.٥ مليون أسرة.

8- إصلاح نظام دعم المواد الغذائية لتحسين نوعية ونطاق اختيار السلع المقدمة للجمهور مع الحد بشكل ملحوظ من تسرب الدعم فبدلًا من نظام الحصص السابق الذى يقلص السلع الغذائية الأساسية للمستفيدين إلى ٥ فقط، يقدم النظام الجديد نقطة نظام تسمح للمستهلك بشراء ما يختاره من بين ما يقرب من ١٠٠ سلعة واصلاح منظومة الخبز .

9- تم تسوية قرابة ٣٠٠ من المنازعات القانونية مع المستثمرين الأجانب ويجرى العمل على القضايا المتبقية حاليًا. جتى يونيو 2015.

10- تعديل عدد من القوانين أو أدخلت تعديلات على أخرى لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وتعزيز سيادة القانون، وتشمل أبرز الإصلاحات التشريعية والتعديلات التى أدخلت على قانون الاستثمار تعزيز الاستقلال وسياسة الشباك الواحد، ومن بين التشريعات المهمة الأخرى التى تم مؤخرًا إقرارها لتحسين الظروف لممارسة الأعمال فى مصر هى قانون التمويل متناهى الصغر والتعديلات التى أدخلت على قانون المنافسة و إصدار قانون جديد للثروة المعدنية ليعيد للدولة مليارات الدولارات المهدرة بسبب تطبيبق القانون القديم الصادر فى عام 1956.

11- حل جزء كبير من مشاكل الشركاء الاجانب بقطاع البترول وعلى رأس هذه المشاكل هى مديونية الشركاء التى وصلت إلى 6,9 مليار دولار، حيث استطاع إسماعيل وفى عام واحد سداد 3,5 مليار دولار للشركاء، فى مقابل قيام الشركاء بضخ استثمارات جديدة والقيام بعمليات التنمية للحقول لزيادة الإنتاج .

12- الكشف الجديد الذى حققته شركة إينى الإيطالية والذى لفت النظر بشكل كبير إلى كفاءة المهندس شريف إسماعيل، حيث يعتبر الكشف الجديد أكبر كشف تحقق فى تاريح قطاع البترول المصري.

13- تراجع إجمالي الدين الخارج نحو 39.853 مليار دولار بنهاية الربع الثالث مقابل 41.324 مليار دولار بنهاية الربع الثاني بتراجع قدره 1.471 مليار دولار.