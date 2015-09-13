جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المشروبات الكحولية

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة سعيد كامل، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشروبات الكحولية أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور الجمرك ناصر فراج اشتبه فى أحد الركاب الروسيين القادمين من روسيا وبتفتيشه تم العثور على 23 لترا من المشروبات الكحولية، وأشار إلى أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

ومن ناحية أخرى، تمكنت سلطات جمارك سفاجا برئاسة عبد الرازق محمود من إحباط محاولة تهريب شاشات تليفزيون "إل إى دى" وبطاطين، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، حيث تم الاشتباه فى أحد الركاب القادمين من السعودية وبتفتيشه تم العثور على 12 بطانية و7 شاشات تليفزيون مقاسات مختلفة وماركات مختلفة "إل إى دى" بقيمة 25 ألف جنيه، وأوضح أن يحيى سعيد مدير عام جمرك سفاجا قرر تحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.