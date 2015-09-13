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بالفيديو - بفضل ميسي.. برشلونة ينجو من أول اختبار صعب في الليجا

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بالفيديو - بفضل ميسي.. برشلونة ينجو من أول اختبار صعب في الليجا بالفيديو - بفضل ميسي.. برشلونة ينجو من أول اختبار صعب في الليجا

حكم ليونيل ميسي نجم برشلونة قمة أتليتكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون يوم السبت بتسجيله هدف فوز فريقه 2-1 على أصحاب الأرض بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ولم يبدأ ميسي المباراة أساسيا لكنه اشترك في الشوط الثاني ونجح في جعل النتيجة 2-1 رغم أن أتليتكو هو صاحب التسجيل أولا.

افتتح فرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد التسجيل في الدقيقة 51 لكن سرعان ما عادل نيمار النتيجة في الدقيقة 55.

ونجح ميسي الذي اشترك في الدقيقة 60 من تسجيل الفوز في الدقيقة 77.

وواصل ميسي نجاحه ضد أتليتكو في أخر أربعة أهداف سجل ثلاثة وصنع واحدا.

واستمرت عقدة دييجو سيميوني الذي لم يفز على برشلونة في الليجا من قبل بالتعادل مرتين والخسارة في ست مواجهات.

بتلك النتيجة يعتلي البلوجرانا صدارة الليجا بتسع نقاط كاملة وريال مدريد وصيفا بسبع نقاط. لكن أتليتكو خامسا بست نقاط.

ويلعب برشلونة مع روما يوم الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في إيطاليا.

أما أتليتكو فيلتقي بمضيفه جالاتا سراي يوم الثلاثاء في إطار مباريات المجموعة الثالثة.

3 أهداف

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين لكن ثلاثة أهداف رائعة جاءت في الشوط الثاني.

الأول جاء من تبادل سريع للكرات بين لاعبي أتليتكو انفرد بعدها توريس وسجل الأول.

ثم ركلة حرة مباشرة من نيمار في المقص الأيمن لحارس أتليتكو.

والآن اشترك ميسي لكي يتلقى تهيئة رائعة من لويز سواريز ويسجل هدف النقاط الثلاثة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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