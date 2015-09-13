فالنسيا يقتنص فوزا قاتلا على حساب المكافح سبورتنج خيخون

(إفي): اقتنص فالنسيا ثلاث نقاط ثمينة بفوزه مساء السبت على مضيفه سبورتنج خيخون بهدف نظيف جاء في الدقيقة 91 من عمر اللقاء بواسطة باكو ألكاسير، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز الأول للفريق في الدوري يرتقي "الخفافيش" للمركز السادس مؤقتا برصيد خمس نقاط، بينما يتجمد رصيد خيخون عند نقطتين في المركز الثالث عشر.

وجاء الهدف بعد ضغط كبير من الضيوف لخطف نقاط اللقاء، من تمريرة للبلجيكي من أصول مغربية، زكريا بقالي، ليحولها ألكاسير برأسه داخل الشباك وسط حسرة أصحاب الأرض.

ويأتي هذا الانتصار في وقت هام لأبناء المدرب نونو اسبيريتو سانتو ، حيث يستعد فالنسيا لخوض أولى مبارياته بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي بالمجموعة الثامنة.