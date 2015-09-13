بالفيديو - يوفنتوس مازال يعاني.. تعادل متأخر أمام كييفو فيرونا

روما (إفي): واصل يوفنتوس الإيطالي نتائجه السيئة منذ بداية الموسم حيث تعادل اليوم في الجولة الثالثة من الـ"سيري آ" مع ضيفه كييفو فيرونا بهدف لمثله.

وكان كييفو فيرونا تقدم مبكرا (ق6) عن طريق الفنلندي بيرباريم هيتماج حيث ظل محافظا على تفوقه حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لليوفي (ق84) سجلها الأرجنتيني الشاب باولو ديبالا ليتعادل فريقه.

وكان يوفنتوس خسر من أودينيزي في الجولة الأولى بهدف نظيف ثم انهزم في ثاني مباراياته بالدوري هذا الموسم من روما بهدفين لواحد.

وبهذه حصل بطل النسخة الماضية على أول نقطة له هذا الموسم حيث يحتل المركز الـ15 فيما تصدر كييفو فيرونا المسابقة مؤقتا بسبع نقاط وهو نفس رصيد روما صاحب المركز الثاني.

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