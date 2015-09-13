هكذا سيحتفل كودي ووكر بعيد ميلاد شقيقه الراحل بول

يصادف اليوم 12 أيلول/سبتمبر عيد ميلاد النجم العالمي الراحل Paul Walker، الذي توفي في نوفمبر عام 2013، بعد تعرّضه لحادث سير مروع، ضجّت به الوسائل الإعلامية كافة، في حينه.

Walker الذي كان من المفترض أن يتمّ عامه الـ 42 اليوم، لم يغب يوماً عن بال عائلته ومحبيه، وبالطبع لن يغيب في هذا التاريخ المميز.

وبهذه المناسبة، كشف Cody Walker، شقيق Paul، عن أن الطريقة المثلى للاحتفال بعيد ميلاد أخيه الراحل هي جمع التبرعات الخيرية ووهبها إلى جمعية Reach Out WorldWide، التي أسّست بعد غيابه.

Cody الذي دخل القفص الذهبي منذ فترة وجيزة، قال إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه بجانبه، إلا أن القدر لم يشأ ذلك وخطفه باكراً.

وتمنى Walker أن يبقى Paul في ذاكرة محبيه إلى الأبد، طالباً منهم عدم التهوّر في القيادة، كي لا يواجهوا المصير نفسه.

يُشار إلى أن النجم Paul Walker نجم سلسلة أفلام Fast and Furious كان قضى منذ عامين في حادث سير أودى بحياته.

في الذكرى الأولى لرحيل بول ووكر شقيقه يستذكره بتأثّر