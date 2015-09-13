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ألبوم جديد نهاية العام الجاري لكاظم الساهر

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ألبوم جديد نهاية العام الجاري لكاظم الساهر ألبوم جديد نهاية العام الجاري لكاظم الساهر

السبت 12-09-2015 15:51

أعلن الفنان كاظم الساهر أنه بصدد إصدار ألبومه الغنائي الجديد في شهر دجنبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح الساهر، الذي احتفل أمس بعيد ميلاده، أن من المقرّر أن يضمّ الألبوم 11 أغنية متنوّعة، اختارها من بين 19 أغنية سجّلها في الفترة الماضية، من دون أن يكشف عن فريق العمل الذي يتعاون معه، مؤكّداً أنه سيكون مفاجأة للجميع.

يُذكر أن آخر ألبوم لكاظم الساهر طُرح في عام 2011، وحمل عنوان "لا تزيديه لوعة"، وضمّ 13 أغنية متنوّعة. وقد تولّى إنتاجه في حينه شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وحقق نسب مبيعات كبيرة.

وكان كاظم انشغل في الفترة الماضية بالعديد من الحفلات والمهرجانات التي أحياها في الكثير من الدول العربية، كما قرر أن يحصل على إجازة لقضاء بعض الوقت مع عائلته.

 

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