نجاة توم كروز من تحطم طائرة.. ووفاة شخصين من الطاقم

أثناء تصوير فيلم Tom Cruise الجديد Mena، تعرّضت طائرة صغيرة للتحطم، ممّا تسبّب بوفاة شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وذكرت صحيفة People الأمريكية أن الحادث المؤسف وقع يوم الجمعة في جبال الأنديز الكولومبية، مؤكدة أن Cruise لم يكن على متنها لحظة تحطّمها.

وكشفت صحيفة Variety عن أن الشخصين اللذين فارقا الحياة هما الطيار الأمريكي Alan David Purwin والكولومبي Carlos Berl، فيما أصيب Jimmy Lee Garind بجروح بالغة، وهو في وضع حرج بإحدى مستشفيات Medellin.

وعن سبب وقوع الطائرة، ذكرت People أن الأحوال الجوية الرديئة هي السبب الأساسي في ما حصل.

يُشار إلى أن النجم العالمي Tom Cruise، وهو أحد النجوم الاعلى اجراً، كان قد توجّه إلى كولومبيا في غضون الشهر الماضي، للبدء بتصوير الفيلم الذي سيعرض في كانون الثاني/ يناير من عام 2017.

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