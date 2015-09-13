حازم شريف يطلق "أنا إلك" ويتمنى التعاون مع مروان خوري

من المتوقع أن يطلق محبوب العرب حازم شريف في الأيام المقبلة أغنيته الإيقاعية "أنا إلك"، التي يضع اللمسات الأخيرة عليها.

كتب كلمات الأغنية باللهجة اللبنانية ولحّنها وسام الأمير، وتولى توزيعها مارك عبد النور.

وفي دردشة سريعة مع "سيدتي نت"، أكد حازم أنه "عاد وغنى اللون اللبناني بعد أغنيته الأولى "شو عاملة"، كونه الأقرب إلى لون بلاد الشام، وأضاف: "واخترت الأغنية إيقاعية لأن "شو عاملة" كان نمطها بطيئاً، والأغنية الثالثة ستكون رومانسية".

وأشار حازم إلى أنه سيتحدّى الجميع عندما يغني اللون الرومانسي، مبدياً رغبته في التعاون مع الفنان الشامل مروان خوري.

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