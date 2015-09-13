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ذعر بمستشفى ههيا بعد إصابة أحد المرضى بالإيدز..والصحة:عزل المريض بـالحميات

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ذعر بمستشفى ههيا بعد إصابة أحد المرضى بالإيدز..والصحة:عزل المريض بـالحميات ذعر بمستشفى ههيا بعد إصابة أحد المرضى بالإيدز..والصحة:عزل المريض بـالحميات
قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم حجز المريض المشتبه بإصابته بفيروس HiV "الإيدز"، داخل غرفة عزل بمستشفى الحميات فى الزقازيق، لحين ظهور نتائج المعامل المركزية والتأكد من إصابته.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة فورية والتى قامت بسحب تحليلات من المرضى والتمريض بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ههيا، والتى كان يتعامل معها المريض للتأكد من سلامتهم.

وأوضح وكيل الوزارة أن المريض عمره 59 من إحدى القرى بمركز أبو كبير، يعانى من فشل كلوى وكان يقوم بالغسيل الكلوى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ههيا المركزى، منذ فترة خلال إجراء التحليل الدورى للفيروسات، والذى يشمل الفيروسات الكبدية والإيدز، وجاءت نتيجة تحليلات الأجسام المضادة للمريض مما يشتبه بإصابته بالمرض، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل المريض لحين التأكد من إصابته، وتشكيل لجنة تقصى عن أسباب الإصابة.

وأكد مكين أن ماكينات الغسيل الكلوى لا تنقل العدوى، وأنه ربما يكون أصيب بالفيروس من مصدر آخر.. وكانت حالة ذعر أصابت مستشفى ههيا اليوم، وامتنع قسم التمريض عن العمل بعد الاشتباه بإصابة مريض غسيل كلوى بالإيدز.

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مصر 365