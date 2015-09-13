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غلق طريق قفط القصير بسبب سوء الطقس

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غلق طريق قفط القصير بسبب سوء الطقس غلق طريق قفط القصير بسبب سوء الطقس
شهدت محافظة قنا استعدادات مكثفة لمواجهة أضرار السيول، التى ضربت طريق قنا البحر الأحمر، وأثرت على الحالة المرورية بالطريق.. فيما علم اليوم السابع أنه تقرر خلال الساعات القادمة منع مرور السيارات بطريق فقط- القصير بسبب موجة الطقس السيئة، التى شهدها طريق قنا البحر الأحمر ووجود عواصف ترابية.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة على استعداد كامل لمواجهة السيول مشيرا إلى أن المحافظة لم تشهد أى امطار بعد، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمواجهة السيول، وتم وضع لوادر وأدوات حفر وعمال على الطريقين، مشيرًا إلى أن هناك تحسنا فى الطقس بطريق سفاجا – قنا، والعاصفة الترابية متوسطة بطريق قفط – القصير.
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