محمود سعد فى "آخر النهار": ما حدث مع "محلب" إقالة وليست استقالة

قال الإعلامى محمود سعد، إن ما حدث للمنهدس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، هو إقالة وليس استقالة، لافتاً إلى أن "محلب" له دور كبير ومجهود خلال توليه رئاسة الوزراء، وتابع: "ما حدث اليوم هو إقالة بكل معنى الكلمة.. السياسة تحتاج إلى الأدب فى التعامل".

وأضاف "سعد"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن إقالة أى مسئول حكومى لا يعنى أن ذلك شئ سيئ أو رديء.

الرئيس السيسى يكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة

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محلب ينهى الجدل حول حكومته ويتقدم باستقالتها.. السيسى يقبل الاستقالة ويكلف الحكومة بتسيير الأعمال ويشيد بجهودها خلال الفترة العصيبة من تاريخ الوطن.. وتشكيل الوزارة الجديدة خلال أسبوع

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-مصادر : السيسى يلتقى مهاب مميش وأنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة

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- السيسى يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الاعمال

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