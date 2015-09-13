الصحة: عدد حالات الوفيات المصريين بمكة 6بينهم 2 ليسوا ضمن بعثة الحج الرسمية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد الوفيات بين بعثة الحج المصرية 6 حالات، مضيفا أن من بين هذه الحالات 4 حالات توفوا بسبب كبر السن والتعرض لإجهاد زائد، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد فى الدورة الدموية، بينما توفى اثنان بسبب سقوط الرافعة، موضحا أن إجمالى عدد الإصابات بين بعثة الحج المصرى 26 حالة تم نقلهم إلى المستشفيات فى مدينة مكة، وتم تلقيهم العلاج وكل أوجه الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه توجد حالة وفاة أخرى لمهندس مصرى يعمل بالمشروع وليس من ضمن بعثة الحج.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "البيت بيتك" على قناة TEN، أن إجمالى عدد الحالات التى توفت نتيجة سقوط الرافعة 107 من مختلف الجنسيات، مضيفا أنه ما زالت هناك جثث من بين المتوفين لم يتم التعرف عليها حتى الآن بسبب عدم وجود أى أوراق ثبوتية لديهم، مشيرا إلى أن البعثة الطبية المصرية قامت بالتنسيق مع السلطات السعودية والقنصلية المصرية من أجل متابعة الوضع على الأرض.

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