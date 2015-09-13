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بالفيديو والصور.. الملك سلمان يزور مصابى حادث الرافعة بمستشفى النور فى مكة

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وصل خادم الحرمين الشريفيين، الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ قليل لمستشفى النور فى مكة المكرمة لزيارة مصابى حادثة سقوط رافعه الحرم المكى برفقة عدد من المسئوليين.

وذكرت إمارة منطقة مكة اليوم السبت، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، توجه إلى مكة المكرمة، للوقوف ميدانياً على حادثة سقوط رافعه الحرم المكى.


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>إمارة منطقة مكة: خادم الحرمين يتفقد ميدانياً حادثة سقوط الرافعة بالحرم

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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