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تظاهر أهالى شما داخل محكمة شبين الكوم بسبب تأجيل قضية "أبو حريرة"

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تظاهر أهالى شما داخل محكمة شبين الكوم بسبب تأجيل قضية "أبو حريرة" تظاهر أهالى شما داخل محكمة شبين الكوم بسبب تأجيل قضية "أبو حريرة"

تظاهر اليوم المئات من أهالى قرية شما، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، داخل ساحة محكمة شيبن الكوم، وذلك احتجاجا على تأجيل محكمة جنايات شبين الكوم نظر قضية أولاد أبو حريرة إلى 13 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين لقتلهم 4 أشخاص من أبناء القرية، وإصابة 20 آخرين.
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