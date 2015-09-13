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مؤتمر مدرب أورلاندو – عن أهدافه من مواجهة الزمالك.. أيمن حفني وباسم والأهلي

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مؤتمر مدرب أورلاندو – عن أهدافه من مواجهة الزمالك.. أيمن حفني وباسم والأهلي مؤتمر مدرب أورلاندو – عن أهدافه من مواجهة الزمالك.. أيمن حفني وباسم والأهلي

تحدث إريك تينكلر المدير الفني لأورلاندو بايرتس عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها من مواجهة الزمالك غدا في كأس الكونفدرالية، بعدما ضمن الفريقان التأهل لنصف النهائي.

ويستضيف الزمالك أورلاندو غدا في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بالكونفدرالية، وجمع كل فريق 12 نقطة.

وستحدد المباراة هوية متصدر المجموعة ووصيفه.

وكل ما يلي جاء على لسان تينكلر في المؤتمر الصحفي اليوم السبت:

"نعرف أننا بانتظار مباراة قوية وصعبة أمام الزمالك، ولكن فريقي جاهز خاصة بعد فترة التوقف الدولي".

"مواجهة الزمالك مهمة بالنسبة لي لأكثر من سبب، أولهم تصدر المجموعة، وكذلك رد خسارة جنوب إفريقيا".

"كما أنها تعدنا لمباراة نصف النهائي".

"لا تشغلني مواجهة الأهلي أو النجم الساحلي، ولكني أعتقد أن الضغط على الزمالك في هذا الأمر أكثر. فهو لا يريد مواجهة الأهلي لأنها مباراة قمة. وهذا يزيد من أهميتها".

"أهم لاعبي الزمالك من وجهة نظري هم باسم مرسي ومحمد كوفي وأيمن حفني. ولا يشغلني غياب باسم وأحمد الشناوي أو أي لاعب. فأنا أعامل الزمالك على أنه فريق كامل".

"أعرف إسماعيل يوسف عندما كان لاعبا في منتخب وواجهته مع منتخب جنوب إفريقيا عام 1996 وفازوا هم وقتها 1-0. ولكن الآن لا يهم ذلك".

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